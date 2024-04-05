Стало известно, почему кошки боятся воды: теперь вам все станет понятно

Ветеринары рассказали, почему кошки боятся воды

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вероятно, непросто найти кошку, которая радостно согласится на ванные процедуры. Ветеринары рассказали, что все это связано с глубоким страхом перед водой, который неразборчив для ее владельца.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует несколько причин такой фобии

Принуждение

Получить согласие животного на "мытье" практически невозможно, поскольку вы не говорите на кошачьем языке.

Любые попытки насильственного воздействия на живой организм (включая человека) вызовут сопротивление. Таким образом, ясно, что кошка не понимает, зачем и куда ее везут, и начинает проявлять недовольство.

Вода

Помещая кошку в ванну, вы обращаете внимание на разницу температуры воды и ее тела, которая ощущается животным гораздо сильнее. Кроме того, ее шерсть становится тяжелой от влаги, что вызывает дискомфорт.

Внешний вид

Каждая кошка тщательно облизывается после купания, пытаясь вернуть свою шерсть к нормальному состоянию, так как ее "испортили", использовав шампунь.