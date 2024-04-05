Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом

Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выбор собаки для семьи — это серьезное решение, требующее внимательного взвешивания всех факторов. Одним из таких факторов является здоровье и физические характеристики породы.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кинологи провели исследование, направленное на определение самых слабых пород собак. В результате был составлен список пород, подверженных различным заболеваниям и физическим ограничениям.

Мопсы

Мопсы, с их культовыми морщинами и дружелюбным характером, попали в число самых слабых пород. Их короткий нос и сплюснутое лицо могут привести к проблемам с дыханием и обструктивным апноэ. Также они подвержены ожирению, проблемам с позвоночником и глазами.

Бульдоги

Бульдоги, характеризующиеся мощной мускулатурой и короткой мордой, также входят в список. Из-за своей анатомии они часто страдают от проблем с дыханием, ожирением, а также заболеваниями кожи и опорно-двигательной системы.

Йоркширский терьер

Энергичные и преданные йоркширские терьеры также имеют свои физические проблемы. Их маленький размер и длинная шерсть могут приводить к проблемам с зубами, кожей и глазами. Кроме того, они могут страдать от проблем с костями и суставами.

Чихуахуа

Несмотря на свою крошечную внешность, чихуахуа также включаются в список слабых пород. Они могут иметь проблемы с зубами, кожей и глазами, а также страдать от дислокаций и переломов из-за своего маленького размера.

Басенджи

Басенджи, известные своим отсутствием лая и независимым характером, также могут иметь некоторые физические проблемы. Они подвержены болезням кожи, а также могут страдать от проблем с суставами и зрением.

Хотя все эти породы собак могут быть прекрасными компаньонами, потенциальные владельцы должны помнить о рисках, связанных с физическим здоровьем каждой породы. Регулярные визиты к ветеринару, правильное питание и активный образ жизни могут помочь уменьшить риск возникновения проблем и обеспечить долгую и счастливую жизнь любимому питомцу.

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