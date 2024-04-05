Минутка астрологии: какие знаки зодиака никогда не заведут себе домашних животных

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака любят питомцев меньше остальных

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Общение с нашими меньшими братьями приносит радость и наполняет положительными эмоциями. Астрологи поделились, что в них мы находим верных друзей, которые всегда остаются преданными и готовы успокоить и подарить каплю любви в любую минуту.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Чтобы почувствовать, как это общаться с животными, нужно иметь их в своей жизни. Некоторые делают это по собственному желанию, другие приобретают питомцев по просьбе детей. В конечном итоге, каждый, кто попробовал, оценивает этот опыт положительно.

Однако есть люди, которые никогда не сталкиваются с таким опытом, поскольку не держат домашних животных. Иногда это связано с их зодиакальным знаком.

Козероги, например, всегда поддержат идею завести питомца для своих детей, но сами они предпочитают свободу и ценят свое время. Они осознают ответственность и не будут принимать такого решения, если живут в одиночестве.

Львы обожают животных и никогда бы не обидели их. Однако они могут завести питомца только под давлением семьи или детей. Сами по себе они предпочитают отдых без дополнительных обязательств.

Скорпионы любят играть с животными, но не хотят иметь их дома. Они не хотят видеть поврежденную мебель и не видят в этом источник положительных эмоций.

Для людей под эти знаки домашние питомцы не являются необходимостью, несмотря на их доброе отношение к ним.