Разделяет ли собака ваши чувства: кинологи ответили, умеют ли собаки любить

Кинолог Голубев рассказал, может ли собака любить

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки могут испытывать то, что человек называет любовью, утверждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Хотя нельзя сравнивать их чувства напрямую с человеческими, в некоторых аспектах поведение собак может напоминать человеческое.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Собаки способны на самопожертвование ради людей или других собак, а также проявлять внимание к представителям противоположного пола. Эксперты отмечают, что по отношению к собакам следует говорить о "привязанности", а не о "любви". Привязанность может возникать из-за эмоциональных связей, формирующихся в процессе взаимодействия с хозяином, прогулок и игр.

Хотя нервная система собак и людей имеет сходства, собаки также могут испытывать радость, страх, удивление и гнев, но не в том же контексте, что и люди. Их поведение может меняться в зависимости от присутствия хозяина.

Если рассматривать любовь как привязанность и радость от общения, то можно сказать, что собаки могут любить. Однако важно понимать, что аналогии прямого сравнения нельзя проводить, поскольку социальное поведение у людей и собак различается. Не следует "очеловечивать" собак.

В то же время собаки являются верными друзьями, нуждающимися в любви и внимании. В ответ они могут подарить человеку свою преданность и дружбу.