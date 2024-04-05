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Разделяет ли собака ваши чувства: кинологи ответили, умеют ли собаки любить

Кинолог Голубев рассказал, может ли собака любить

1:21
Зоосфера » Собаки

Собаки могут испытывать то, что человек называет любовью, утверждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Хотя нельзя сравнивать их чувства напрямую с человеческими, в некоторых аспектах поведение собак может напоминать человеческое.

Кинолог Голубев рассказал, может ли собака любить
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Собаки способны на самопожертвование ради людей или других собак, а также проявлять внимание к представителям противоположного пола. Эксперты отмечают, что по отношению к собакам следует говорить о "привязанности", а не о "любви". Привязанность может возникать из-за эмоциональных связей, формирующихся в процессе взаимодействия с хозяином, прогулок и игр.

Хотя нервная система собак и людей имеет сходства, собаки также могут испытывать радость, страх, удивление и гнев, но не в том же контексте, что и люди. Их поведение может меняться в зависимости от присутствия хозяина.

Если рассматривать любовь как привязанность и радость от общения, то можно сказать, что собаки могут любить. Однако важно понимать, что аналогии прямого сравнения нельзя проводить, поскольку социальное поведение у людей и собак различается. Не следует "очеловечивать" собак.

В то же время собаки являются верными друзьями, нуждающимися в любви и внимании. В ответ они могут подарить человеку свою преданность и дружбу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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