Что делать, если собака подавилась, а идти к ветеринару долго: инструкция, которая спасет жизнь вашему питомцу

Ветеринары ответили, что делать, если собака подавилась

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы обнаружили, что ваша собака не может дышать, потому что в её дыхательные пути попало чужеродное тело, немедленно обратитесь к ветеринару. Однако, в таких ситуациях каждая секунда ценна, поэтому первую помощь вам придется оказать самостоятельно. Своими рекомендациями поделились ветеринары.

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Если у собаки нет признаков рвоты или продуктивного (влажного) кашля, вероятно, чужеродный предмет не выйдет из дыхательных путей самостоятельно.

Если у собаки длительный сухой кашель и затрудненное дыхание, это также свидетельствует о том, что она не справляется и нуждается в помощи.

Позовите кого-то на помощь, откройте пасть собаке и тщательно осмотрите ротовую полость на наличие чужеродных предметов. Возможно, что-то находится неглубоко и вы сможете удалить его самостоятельно. Попытайтесь спровоцировать у собаки глотательное движение, аккуратно помассируйте ей горло или дайте маленький кусочек любимой вкусняшки.

Не стучите питомца по спине, как это привыкли делать люди. Возьмите собаку на руки, переверните её головой вниз и попробуйте аккуратно потрясти.

Если чужеродный предмет все же удалось извлечь из горла, все равно обратитесь к ветеринару: возможно, слизистая ротовой полости собаки была повреждена.