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Кто первый встал, того и тапки: старый метод, как защитить свою домашнюю обувь от зубов собаки

Кинологи рассказали, как отучить собаку грызть тапки

1:12
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак сталкиваются с неприятной проблемой: их питомцы любят грызть тапки.

Кинологи рассказали, как отучить собаку грызть тапки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эту привычку следует пресекать сразу, иначе вам придется навсегда держать обувь под присмотром, сообщают кинологи.

Если вы застали своего питомца за жвачкой вашей обуви, не наказывайте его физически. Просто строго запретите такое поведение, используя команды "Нельзя!" или "Фу!".

Положите обувь туда, где она должна быть. Затем продемонстрируйте своими действиями, что собака поступила неправильно, например, проигнорировав её или отказавшись от ласки.

Многие собаки грызут обувь из-за скуки. Поэтому проводите с ними активные игры, делайте пробежки и вовлекайте их в домашние занятия. Купите специальные игрушки для развлечения. Не отдавайте на растерзание старые вещи, пахнущие так же, как ваша обувь.

Если самостоятельное воспитание не помогает, обратитесь за помощью к дрессировщику.

Если вы планируете надолго покинуть дом, лучше спрячьте обувь в шкаф. Если животное может открыть дверцы, заклейте их скотчем или воспользуйтесь специальными фиксаторами, используемыми для безопасности детей.

СОБАКА ГРЫЗЕТ ВЕЩИ В ДОМЕ | КАК ОТУЧИТЬ СОБАКУ ПОРТИТЬ ВЕЩИ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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