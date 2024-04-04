Бабайка сон крадет: ученые ответили, как питомцы влияют на сон хозяина — кто бы мог подумать!

Ученые заявили, что собака негативно влияет на качество сна

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследование, проведенное учеными из Тринити-колледжа при Кембриджском университете, выявило, что люди, спящие со своими собаками, испытывают более низкое качество ночного отдыха.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Более полутора тысяч взрослых приняли участие в этом исследовании. Приблизительно половина из них сообщила о том, что спит со своими домашними животными. Ученые провели опрос среди участников и оценили качество сна каждого.

Почти 93% участников, спящих вместе со своими домашними питомцами, считали, что животные оказывают либо положительное, либо нейтральное воздействие на их сон. Однако исследователи отметили, что владельцы собак чаще всего испытывали признаки бессонницы. В то же время присутствие кошки в комнате не оказывало видимого негативного влияния на качество сна.

Ученые подчеркнули, что для многих людей совместный сон с питомцем имеет успокаивающий эффект. Однако важно осознавать, что животные могут стать источником ночного шума, тепла или движений, которые могут мешать засыпанию или качественному сну.