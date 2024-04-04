Бабайка сон крадет: ученые ответили, как питомцы влияют на сон хозяина — кто бы мог подумать!

Исследование, проведенное учеными из Тринити-колледжа при Кембриджском университете, выявило, что люди, спящие со своими собаками, испытывают более низкое качество ночного отдыха.
Более полутора тысяч взрослых приняли участие в этом исследовании. Приблизительно половина из них сообщила о том, что спит со своими домашними животными. Ученые провели опрос среди участников и оценили качество сна каждого.
Почти 93% участников, спящих вместе со своими домашними питомцами, считали, что животные оказывают либо положительное, либо нейтральное воздействие на их сон. Однако исследователи отметили, что владельцы собак чаще всего испытывали признаки бессонницы. В то же время присутствие кошки в комнате не оказывало видимого негативного влияния на качество сна.
Ученые подчеркнули, что для многих людей совместный сон с питомцем имеет успокаивающий эффект. Однако важно осознавать, что животные могут стать источником ночного шума, тепла или движений, которые могут мешать засыпанию или качественному сну.
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