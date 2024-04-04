Принести домой — мало: как поступить с котенком, которого вы подобрали на улице

Ветеринар Галкин рассказал, что надо сделать с подобранным котенком

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые люди находят своих будущих домашних питомцев на улице. Ветеринар Богдан Галкин поделился своими рекомендациями о том, как поступить, если вы нашли котенка на улице.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как только вы подобрали животное на улице, первым делом следует отвезти его в ветеринарную клинику для осмотра. Врач проведет осмотр на наличие инфекций, грибков и возьмет необходимые анализы. Хотя это может потребовать некоторых затрат, это позволит получить более полное представление о состоянии вашего нового питомца, особенно если у вас уже есть другие домашние животные.

Если у вас нет других домашних питомцев, вы можете провести первичный осмотр котенка прямо у себя дома. В случае необходимости его можно передать на дальнейшее обследование ветеринарному специалисту.

Многие владельцы начинают сразу же мыть найденных котят. Для этого используют специальные шампуни для животных или лечебные шампуни с хлоргексидином.