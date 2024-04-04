Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрустящая куриная грудка в сырной панировке: готовим в аэрогриле
Cell Reports: пропионат подавляет нейродегенерацию при болезни Панкинсона
Игорь Николвев показал снимки со дня рождения Иосифа Пригожина
Эксперты авторынка рассказали, какие машины чаще всего покупали в России в марте
Диета без вреда для здоровья: как средиземноморское питание поможет быстро похудеть
Минкультуры: "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в прокат, поскольку документы не соответствуют требованиям
В Амурской области распалась семья тигров
Тренер Тарасова объяснила, почему многие родители не ведут сейчас своих детей в фигурное катание
Как экономить на покупках без ущерба качеству
Принести домой — мало: как поступить с котенком, которого вы подобрали на улице

Ветеринар Галкин рассказал, что надо сделать с подобранным котенком

0:57
Зоосфера » Кошки

Некоторые люди находят своих будущих домашних питомцев на улице. Ветеринар Богдан Галкин поделился своими рекомендациями о том, как поступить, если вы нашли котенка на улице.

Ветеринар Галкин рассказал, что надо сделать с подобранным котенком
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как только вы подобрали животное на улице, первым делом следует отвезти его в ветеринарную клинику для осмотра. Врач проведет осмотр на наличие инфекций, грибков и возьмет необходимые анализы. Хотя это может потребовать некоторых затрат, это позволит получить более полное представление о состоянии вашего нового питомца, особенно если у вас уже есть другие домашние животные.

Если у вас нет других домашних питомцев, вы можете провести первичный осмотр котенка прямо у себя дома. В случае необходимости его можно передать на дальнейшее обследование ветеринарному специалисту.

Многие владельцы начинают сразу же мыть найденных котят. Для этого используют специальные шампуни для животных или лечебные шампуни с хлоргексидином.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Последние материалы
Игорь Николвев показал снимки со дня рождения Иосифа Пригожина
Эксперты авторынка рассказали, какие машины чаще всего покупали в России в марте
Диета без вреда для здоровья: как средиземноморское питание поможет быстро похудеть
Минкультуры: "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в прокат, поскольку документы не соответствуют требованиям
MWM: лучшие тайваньские F-16 повреждены из-за землетрясения
В Амурской области распалась семья тигров
Тренер Тарасова объяснила, почему многие родители не ведут сейчас своих детей в фигурное катание
Как экономить на покупках без ущерба качеству
Россиянам назвали причины возникновения судорог в ногах
Готовим ягодно-банановый смузи на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников