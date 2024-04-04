Лето близко: как уберечь свою собаку от кишащих в огороде насекомых — это обязательно знать всем владельцам

Ветеринары рассказали, как защитить свою собаку от насекомых

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Специальные ошейники и репелленты не могут обеспечить полную защиту вашей собаке от насекомых, особенно на даче.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако существуют простые меры, которые можно принять перед выездом за город, чтобы увеличить уровень защиты, рассказывают ветеринары.

Хотя невозможно полностью избавиться от всех кровососущих насекомых на участке, простая уборка территории может значительно снизить их количество.

Если у вас есть емкости с застойной водой, убедитесь, что они закрыты крышками или тентами (в зависимости от их размера). Это поможет сократить число комаров и мошек.

Рыбки в садовом пруду могут быть полезными, так как они будут уничтожать вредных насекомых и их личинок. Также следует избавиться от отрезанных веток, листвы и другого органического материала, который может привлекать паразитов, если он не нужен для удобрения участка.

Для снижения вероятности появления клещей, рекомендуется регулярно косить траву и обрезать кроны деревьев, чтобы они не касались земли.

Также стоит приобрести инсектициды для обработки участка в садовом магазине. Перед покупкой уточните, не окажут ли эти средства вредное воздействие на домашних животных.

Для дополнительной защиты от комаров и мошек на входных дверях можно установить защитную антимоскитную сетку на магнитах.