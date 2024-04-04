Вместе с любовью букет болячек: какие инфекции может передать вам любимый питомец

Инфекционист Сергеева рассказала, какие инфекции может передать питомец

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже домашние животные могут являться источниками инфекций и заболеваний, подробно рассказала врач-инфекционист Татьяна Сергеева.

По словам специалиста, домашние питомцы могут переносить разнообразные грибковые инфекции, бешенство и другие опасные заболевания.

Особенно важно быть осторожными с попугаями, которые могут быть переносчиками орнитоза. Это заболевание может привести к серьезным последствиям как для пернатых, так и для людей, вызывая тяжелую пневмонию.

Лептоспироз также представляет угрозу: он может привести к поражению почек и печени у хозяев домашних животных. В качестве меры профилактики врач советует регулярно обследовать питомцев и вакцинировать их.

Важно приобретать животных только в специализированных питомниках и магазинах. Также рекомендуется избегать целования собак и кошек, а также не допускать их на постель.

После контакта с питомцами необходимо тщательно мыть руки.

Чем можно заразиться от домашних животных, собак и кошек?