Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: генная мутация в Uty ведет к развитию мужской сердечной недостаточности
Польша намерена вовлечь специалистов НАТО в работу на Украине
Росстат наблюдает рекорд в деревянном домостроении
Эксперт Иванов: эмиссия долларов со стороны ФРС США создаёт огромное давление на американсую валюту
Banki.ru: договоры страхования не являются совместно нажитым имуществом
Что такое водородная косметика: пять вопросов к эксперту
Туры на Мальдивы обойдутся в $1300-$1500
Чем отличается газированная вода от минеральной
Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Вместе с любовью букет болячек: какие инфекции может передать вам любимый питомец

Инфекционист Сергеева рассказала, какие инфекции может передать питомец

0:58
Зоосфера

Даже домашние животные могут являться источниками инфекций и заболеваний, подробно рассказала врач-инфекционист Татьяна Сергеева.

По словам специалиста, домашние питомцы могут переносить разнообразные грибковые инфекции, бешенство и другие опасные заболевания.

Особенно важно быть осторожными с попугаями, которые могут быть переносчиками орнитоза. Это заболевание может привести к серьезным последствиям как для пернатых, так и для людей, вызывая тяжелую пневмонию.

Лептоспироз также представляет угрозу: он может привести к поражению почек и печени у хозяев домашних животных. В качестве меры профилактики врач советует регулярно обследовать питомцев и вакцинировать их.

Важно приобретать животных только в специализированных питомниках и магазинах. Также рекомендуется избегать целования собак и кошек, а также не допускать их на постель.

После контакта с питомцами необходимо тщательно мыть руки.

Чем можно заразиться от домашних животных, собак и кошек?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Последние материалы
Чем отличается газированная вода от минеральной
Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Сорта свёклы "Бикорес" и "Кардинал F1" порадуют урожаем и вкусом
Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху
SciRep: особые соединения в стеблях Альбиции подавляют метастазирование рака
Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения
Ксения Собчак порекомендовала детскую литературу для чтения
ГИБДД разъяснила, из какого ряда можно поворачивать на круговом перекрестке
Употребление апельсинового сока может способствовать более быстрому старению
Лимонно-йогуртовый кекс: ПП-рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников