Секреты успешной клички: привлеките внимание вашего питомца с первого раза

Зоопсихолог Демина рассказала, как выбрать кличку питомцу

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В отличие от людей, животные не способны распознавать слова, но могут ориентироваться по звукам. Поэтому важно подобрать правильную кличку для питомца. Это подчеркнула зоопсихолог Ольга Демина.

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Она отмечает, что имя питомца должно быть коротким, но звучным, чтобы питомец мог хорошо реагировать на него. Поэтому важно выбирать кличку с звонкими звуками, которые легко различимы.

Четкое имя помогает питомцу лучше понимать и быстрее привыкнуть к нему. Поэтому следует избегать слишком шипящих звуков, которые могут быть сложными для восприятия собаками.

Шипящие звуки могут быть подходящими для более застенчивых животных, чтобы избежать стресса от резких звуков.

Длинные клички могут быть удобны при оформлении документов, но для повседневного общения с питомцем лучше выбирать короткие и ясные клички, состоящие из одного или двух слогов.