Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормка орхидей чесночным раствором
Автоэксперты назвали лучшие кроссоверы с АКПП за 1,2 млн рублей
Как заработать на квартиру
Бывший тренер сборной России Игнатьев о проигрыше "Спартака" "Зениту": они были обязаны добивать соперника
Макрон рассказал, что у него есть полезная информация об организации теракта в "Крокусе Сити Холле"
Ученые выяснили, что дружба с богатыми людьми повышает продолжительность жизни
Специалисты NASA: когда взорвется солнце и что будет потом
Ребел Уилсон рассказала, что потеряла девственность с Мики Гучем-младшим в 35 лет
Врач Мымрина: переизбыток витаминов может быть результатом самолечения
Как в них столько умещается: названы маленькие породы собак, которые отличаются смелостью и отвагой

Кинологи назвали самые смелые маленькие породы собак

2:10
Зоосфера » Собаки

Мир собачьих пород поражает своим разнообразием. Несмотря на то, что маленькие породы собак часто ассоциируются с нежностью и компактностью, они могут быть также истинными гигантами среди своих сородичей по силе и уму.

Кинологи назвали самые смелые маленькие породы собак
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Кинологи, изучающие поведение и особенности пород, выделили несколько представителей, которые, несмотря на свой небольшой размер, обладают удивительным характером.

На первом месте в списке самых сильных маленьких пород собак стоит Ягдтерьер. Эта порода, хоть и мала по размеру, но обладает невероятным боевым духом и энергичностью. Ягдтерьеры часто используются в качестве охотничьих собак, способных выслеживать и преследовать добычу даже в самых сложных условиях.

На втором месте находится корги. Этот небольшой пастушьи собаки известны своим умом, выносливостью и отвагой. Исторически корги использовались для пастбищных работ, их энергия и решимость делают их идеальными компаньонами для активных людей.

На третьем месте можно назвать пинчера. Помимо своего острого ума, эти собаки обладают поразительной силой и ловкостью. Они часто используются в различных соревнованиях по спортивным видам, таким как агилити, где демонстрируют свою выдающуюся физическую подготовку.

Чихуахуа также заслуживает упоминания в списке сильных маленьких пород. Эти маленькие собаки, хоть и нежные по виду, обладают сильным характером и непоколебимой верностью своим хозяевам. Они могут проявлять невероятное мужество и защитнические качества, несмотря на свой миниатюрный размер.

Наконец, стоит упомянуть йоркширского терьера, который тоже занимает почетное место в списке. Они могут быть маленькими по размеру, но их энергия и упорство не оставляют равнодушными. Йорки, как правило, обладают сильным характером и могут быть отличными сторожевыми собаками.

В заключение можно сказать, что размер не всегда определяет силу и ум породы собаки. Многие маленькие породы обладают поразительными физическими и умственными качествами, делая их не только прекрасными компаньонами, но и надежными помощниками в различных сферах человеческой деятельности.

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ СОБАЧКИ В МИРЕ !!!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Сказка о Морозко стала в Новом Театре весенней
Проблемы китайских автомобилей на российском рынке: отсутствие сервиса и неадекватная гарантия
Путин: Главной целью заказчиков кровавого теракта в Москве было нанесение ущерба нашему единству
В Китай из Екатеринбурга впервые вылетел рейс после пандемии COVID-19
Как лечить солнечные ожоги хвойных деревьев?
Четыре гипоаллергенных средств для очень чувствительной кожи
"Росгосстрах": парковка под деревьями в сильный ветер несёт риск полной гибели авто
Как накопить на летний отпуск
Владимир Путин: "экономика России не переводится на военные рельсы"
Певец Прохор Шаляпин написал завещание на своё имущество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников