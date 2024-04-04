Особый подход: если у вас есть кошка или собака, разрешено делать только этот ремонт

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Эксперты рассказали, какой ремонт надо делать при наличии питомцев

1:16
Зоосфера

Ремонт может стать настоящим испытанием как для вас, так и для ваших домашних питомцев. Однако, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы обустроить вашу квартиру с учетом наличия животных.

Эксперты рассказали, какой ремонт надо делать при наличии питомцев
Фото: openverse.org by jillmotts is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Если вы не уверены, какое напольное покрытие выбрать, предпочтение стоит отдать плитке. Керамогранит надежно защитит пол от повреждений когтями.

При укладке такого материала стоит установить теплый пол. Обратите внимание на то, чтобы он охватывал область, где ваш питомец обычно проводит время. В случае, если это невозможно, рассмотрите возможность установки плотного ковролина, чтобы ваш любимец не замерз, говорят эксперты.

При выборе дверей, обратите внимание на возможность установки антивандального покрытия. При выборе обоев предпочтение стоит отдать неоднотонным и с рисунком, который не позволит заметить царапины.

При оформлении окон лучше всего отказаться от жалюзи. Шумные ламели могут привлечь внимание ваших животных и, скорее всего, будут повреждены. То же самое относится и к длинным портьерам или кисеям. Вместо этого, идеальным решением будут рулонные шторы с закрытыми специальными пластиковыми планками в форме "П".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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