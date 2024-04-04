Кошачья суперспособность: правда ли питомцы могут прыгнуть с любой высоты без последствий

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Ветеринары обсудили главный миф о кошках

1:05
Зоосфера » Кошки

Один из наиболее распространенных мифов связан с неуязвимостью кошек, что зачастую делает их владельцев безразличными к тому, что их питомцы могут упасть с большой высоты. Однако такое убеждение может иметь крайне негативные последствия.

Ветеринары обсудили главный миф о кошках
Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ветеринары рассказали, что оно возникло на основе наблюдений за поведением животных. Кошка после падения может двигаться, казалось бы, без признаков травм, но на самом деле она может быть в состоянии шока, что маскирует боль.

В случае такого происшествия необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику, даже если не видно явных повреждений. Существует вероятность внутренних повреждений или переломов. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно закрывать все окна, даже при проветривании.

Многие полагаются на антимоскитные сетки, но они предназначены лишь для защиты от насекомых. Кошки, будучи достаточно ловкими по природе, могут легко проникнуть в промежуток между сеткой и окном, особенно если окно открыто для проветривания, что может привести к тому, что сетка не выдержит веса животного и оно упадет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

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