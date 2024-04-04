Кошачья суперспособность: правда ли питомцы могут прыгнуть с любой высоты без последствий

Ветеринары обсудили главный миф о кошках

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Один из наиболее распространенных мифов связан с неуязвимостью кошек, что зачастую делает их владельцев безразличными к тому, что их питомцы могут упасть с большой высоты. Однако такое убеждение может иметь крайне негативные последствия.

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Ветеринары рассказали, что оно возникло на основе наблюдений за поведением животных. Кошка после падения может двигаться, казалось бы, без признаков травм, но на самом деле она может быть в состоянии шока, что маскирует боль.

В случае такого происшествия необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику, даже если не видно явных повреждений. Существует вероятность внутренних повреждений или переломов. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно закрывать все окна, даже при проветривании.

Многие полагаются на антимоскитные сетки, но они предназначены лишь для защиты от насекомых. Кошки, будучи достаточно ловкими по природе, могут легко проникнуть в промежуток между сеткой и окном, особенно если окно открыто для проветривания, что может привести к тому, что сетка не выдержит веса животного и оно упадет.