Совсем не от удовольствия: стало известно, от чего могут мурлыкать кошки

Ветеринары рассказали, от чего мурлыкают кошки

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Считается, что кошки издают мурлыканье в знак удовольствия от ласк и питания, но это не всегда указывает на положительные эмоции животного. Иногда такой звук может свидетельствовать о стрессе, говорят ветеринары. Мурлыканье не только сигнализирует о нервозности кошки, но и служит ей как успокаивающий ритуал.

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Когда кошка находится рядом с другим животным и издает этот звук, это может означать, что оно чем-то болеет или получило травму. Таким образом, оно пытается помочь "соседу". Этот метод часто помогает животным справиться с собственными заболеваниями или хотя бы облегчить неприятные ощущения.

Мурлыканье осуществляется в определенном диапазоне низкочастотных колебаний, которые способствуют восстановлению организма и снижению болевых ощущений. Этот звук также важен для кошек в общении друг с другом.

Для новорожденных котят, которые еще не способны говорить и видеть, умение мурлыкать играет важную роль. Они используют мурлыканье, чтобы "разговаривать" с матерью, когда им нужно еда, защита или тепло.