Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке

Ветеринар Галкин рассказал о породах собак, которых сложно дрессировать

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

На нашей планете существует обширное многообразие пород собак, некоторые из которых поддаются дрессировке с легкостью, в то время как другие в этом не слишком удачны. Ветеринар Богдан Галкин поделился своими наблюдениями о том, какие породы собак представляют наибольшую сложность в обучении.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно его мнению, одними из самых трудных в обучении являются охотничьи собаки. Это объясняется их врожденной склонностью к охоте и преследованию добычи. Они обладают упрямством, независимостью и высоким уровнем активности, что делает выполнение команд довольно сложным их для них малоинтересным.

Также непросто дрессировать декоративных собак. Они требуют обучения к простым командам, и без пристального внимания могут проявлять непослушание и капризность.

Эксперт подчеркнул, что ни один из этих типов пород не является глупым, однако для их обучения требуется много терпения, и часто лучше всего обращаться за помощью к специалистам.

В качестве примера ветеринар упомянул бульдогов. Несмотря на их известную упрямость и настойчивость, эти собаки могут стать прекрасными компаньонами и прекрасно приспособлены к жизни в квартире, хорошо ладят с людьми.

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