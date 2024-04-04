Можно отдавать в математическую школу: как понять, что вы — владелец умной собаки

Исследования, проведенные учеными, показали, что игривые собаки прошли тесты на определение уровня умственного развития более успешно, чем пассивные.
Выяснилось, что активные домашние животные лучше понимают обращения к ним и команды, а также быстрее усваивают новую информацию.
В ходе эксперимента специалисты сравнивали скорость адаптации к новым условиям с уровнем активности.
Оказалось, что более умные щенки в большей степени хотят проводить время за активными видами деятельности.
Поэтому не стоит считать своего игривого и энергичного щенка не очень умным — все как раз наоборот.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.