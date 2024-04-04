Можно отдавать в математическую школу: как понять, что вы — владелец умной собаки

Ученые ответили, как понять, что ваша собака не обделена интеллектом

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Исследования, проведенные учеными, показали, что игривые собаки прошли тесты на определение уровня умственного развития более успешно, чем пассивные.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Выяснилось, что активные домашние животные лучше понимают обращения к ним и команды, а также быстрее усваивают новую информацию.

В ходе эксперимента специалисты сравнивали скорость адаптации к новым условиям с уровнем активности.

Оказалось, что более умные щенки в большей степени хотят проводить время за активными видами деятельности.

Поэтому не стоит считать своего игривого и энергичного щенка не очень умным — все как раз наоборот.