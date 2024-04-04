Как не довести кота до ручки: эти действия до чертиков разражают питомца

Многие осведомлены о страхе котов перед фейерверками, пылесосами и другими обыденными предметами, однако есть и другие аспекты, которые следует учитывать.
Чтобы избежать неожиданного и сильного стресса для вашего питомца, важно понимать и другие причины его беспокойства.
Перестановка мебели
Даже мелкие изменения, такие как перемещение мебели, могут вызвать у кота дезориентацию.
Он привык к расположению своей лежанки, любимого дивана и прочих предметов интерьера. Перестановка может создать впечатление полной перемены обстановки.
Ветеринары советуют делать это постепенно, не изменяя все сразу, а перемещая предметы постепенно.
Изменения в расписании
Часто привычный режим жизни животных и их хозяев нарушается.
Это могут быть визиты знакомых, появление нового члена семьи, поездка на природу и так далее.
Дети
Кошки опасаются детей не только из-за шума, который они издают.
Животные инстинктивно осознают, что дети не всегда способны контролировать себя и понимать последствия своих действий. Поэтому дети воспринимаются как прямая угроза.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.