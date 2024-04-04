Как не довести кота до ручки: эти действия до чертиков разражают питомца

Ветеринары рассказали, какие действия раздражают кошек

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие осведомлены о страхе котов перед фейерверками, пылесосами и другими обыденными предметами, однако есть и другие аспекты, которые следует учитывать.

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Чтобы избежать неожиданного и сильного стресса для вашего питомца, важно понимать и другие причины его беспокойства.

Перестановка мебели

Даже мелкие изменения, такие как перемещение мебели, могут вызвать у кота дезориентацию.

Он привык к расположению своей лежанки, любимого дивана и прочих предметов интерьера. Перестановка может создать впечатление полной перемены обстановки.

Ветеринары советуют делать это постепенно, не изменяя все сразу, а перемещая предметы постепенно.

Изменения в расписании

Часто привычный режим жизни животных и их хозяев нарушается.

Это могут быть визиты знакомых, появление нового члена семьи, поездка на природу и так далее.

Дети

Кошки опасаются детей не только из-за шума, который они издают.

Животные инстинктивно осознают, что дети не всегда способны контролировать себя и понимать последствия своих действий. Поэтому дети воспринимаются как прямая угроза.