Кот и пёс: какие породы кошек хорошо уживаются с собаками

Мечта о содержании и кошки, и собаки в едином доме может стать реальностью, несмотря на распространенные опасения хозяев. Существуют породы кошек, которые легко уживаются с собаками и могут стать незаменимыми компаньонами для них. Рассмотрим некоторые из них:

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.