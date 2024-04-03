Эксперт Прибыш: собаки из приюта могут быстро адаптироваться к новому хозяину

В наши дни каждый, кто желает, может завести собаку, так как ее можно приобрести в приюте. Однако перед этим следует узнать несколько простых вещей. Эксперт Ольга Прибыш подробно рассказала об этом.
Собаки способны быстро адаптироваться к человеку. В целом они более склонны к общению с человеком и нуждаются в его присутствии. Однако у собак есть свой характер, поэтому важно, чтобы они ладили с тем, с кем будут жить. Просто взять собаку в надежде на то, что она сама найдет общий язык с человеком, не всегда получится.
Если в доме уже есть другие животные, то важно правильно их знакомить между собой. Животные должны подходить друг другу, чтобы им было комфортно.
Эксперт отмечает, что редко берут взрослых собак из-за предполагаемой сложности переобучения. Однако это не так. Собаки могут переобучиться в любом возрасте и приспособиться к новому хозяину. Главное, иметь терпение.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.