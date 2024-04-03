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Эксперт Прибыш: собаки из приюта могут быстро адаптироваться к новому хозяину

Эксперт Прибыш рассказала, что нужно учитывать при "усыновлении" собаки из приюта

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Зоосфера » Собаки

В наши дни каждый, кто желает, может завести собаку, так как ее можно приобрести в приюте. Однако перед этим следует узнать несколько простых вещей. Эксперт Ольга Прибыш подробно рассказала об этом.

Эксперт Прибыш рассказала, что нужно учитывать при "усыновлении" собаки из приюта
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Собаки способны быстро адаптироваться к человеку. В целом они более склонны к общению с человеком и нуждаются в его присутствии. Однако у собак есть свой характер, поэтому важно, чтобы они ладили с тем, с кем будут жить. Просто взять собаку в надежде на то, что она сама найдет общий язык с человеком, не всегда получится.

Если в доме уже есть другие животные, то важно правильно их знакомить между собой. Животные должны подходить друг другу, чтобы им было комфортно.

Эксперт отмечает, что редко берут взрослых собак из-за предполагаемой сложности переобучения. Однако это не так. Собаки могут переобучиться в любом возрасте и приспособиться к новому хозяину. Главное, иметь терпение.

Как выбрать собаку в приюте
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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