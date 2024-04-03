Это самое опасное заболевание: вот, что нужно сделать собачникам с наступлением весны, особенно любителям дачного отдыха

С наступлением весны и ближе к лету собак нужно привить от бешенства. Особенно, если их хозяева часто ездят за город, заявил Pravda.Ru заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа.
"Во-первых, весной и ближе к лету начинается массовый выезд на дачи. Поэтому первую вакцинацию, которую должны сделать, это должна быть вакцинация против бешенства. Это самая главная вакцинация, потому что им болеют и люди, и животные. И это заболевание смертельное", — напомнил, что нужно сделать собачникам ветврач.
Середа также добавил, что не стоит забывать и об основном комплексе вакцин от других заболеваний.
"Надо помнить, прежде всего, о том, что наступает лето, наступает солнце. Следовательно, не забывайте, что животных нельзя оставлять в машине с закрытыми окнами, потому что животное погибает очень быстро. Это каждый год повторяется одно и то же. Наверное, это самые главные вещи", — отметил собеседник Pravda.Ru.
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