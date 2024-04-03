Это самое опасное заболевание: вот, что нужно сделать собачникам с наступлением весны, особенно любителям дачного отдыха

Ветеринар Сергей Середа напомнил о необходимости вакцинации собак от бешенства с наступлением весны

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

С наступлением весны и ближе к лету собак нужно привить от бешенства. Особенно, если их хозяева часто ездят за город, заявил Pravda.Ru заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

"Во-первых, весной и ближе к лету начинается массовый выезд на дачи. Поэтому первую вакцинацию, которую должны сделать, это должна быть вакцинация против бешенства. Это самая главная вакцинация, потому что им болеют и люди, и животные. И это заболевание смертельное", — напомнил, что нужно сделать собачникам ветврач.

Середа также добавил, что не стоит забывать и об основном комплексе вакцин от других заболеваний.

"Надо помнить, прежде всего, о том, что наступает лето, наступает солнце. Следовательно, не забывайте, что животных нельзя оставлять в машине с закрытыми окнами, потому что животное погибает очень быстро. Это каждый год повторяется одно и то же. Наверное, это самые главные вещи", — отметил собеседник Pravda.Ru.

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