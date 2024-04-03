Избавляемся от кошачьих меток на ковре: народные лайфхаки

Сначала промокните чистой сухой тканью место загрязнения, чтобы собрать избыток влаги.
Далее разведите уксус водой в соотношении 50 на 50 и получившимся раствором обработайте пятно. Дайте ему высохнуть.
За это время приготовьте еще одну смесь: разбавьте перекись водорода парой капель любого средства для мытья посуды, затем наберите образовавшийся раствор в пульверизатор.
Когда грязный участок станет абсолютно сухим, посыпьте его содой, после чего сбрызните вышеуказанной смесью.
Дождитесь, когда средство вытолкнет грязь из волокон ковра. Остатки соды уберите пылесосом.
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