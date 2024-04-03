Избавляемся от кошачьих меток на ковре: народные лайфхаки

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Зоосфера » Кошки

Сначала промокните чистой сухой тканью место загрязнения, чтобы собрать избыток влаги.

Народные эксперты рассказали, как избавиться от кошачьих меток
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Далее разведите уксус водой в соотношении 50 на 50 и получившимся раствором обработайте пятно. Дайте ему высохнуть.

За это время приготовьте еще одну смесь: разбавьте перекись водорода парой капель любого средства для мытья посуды, затем наберите образовавшийся раствор в пульверизатор.

Когда грязный участок станет абсолютно сухим, посыпьте его содой, после чего сбрызните вышеуказанной смесью.

Дождитесь, когда средство вытолкнет грязь из волокон ковра. Остатки соды уберите пылесосом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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