Защита от клещей: чем лучше обработать собаку перед прогулкой

Укус клеща может стать причиной смерти вашего питомца в течение всего одного дня.
Предотвращение нападений этих опасных насекомых на животных является обязательным условием заботы о вашем питомце. Однако не всем известно, какое средство будет наиболее эффективным: специальный ошейник, аэрозоли, капли или что-то еще.
Из-за этого владельцы питомцев часто бывают в замешательстве перед полками с товарами для животных.
Ошейник: это приспособление начинает проявлять свою эффективность только спустя несколько дней после начала использования и может быть не так эффективно для собак с густой длинной шерстью.
Существует вероятность, что клещ может не погибнуть сразу и успеть укусить вашу собаку.
Спреи: эти напоминающие средства от комаров и мошек для людей действуют мгновенно, однако их эффект недолговечен: питомца приходится обрабатывать не реже одного раза в неделю.
Кроме того, если ваш питомец купается в водоеме или в ванне с мылом, средство смывается.
Капли: действующее вещество распределяется по коже собаки и проявляется через один-два дня, в течение которых лучше не выгуливать питомца.
Срок действия составляет около четырех недель, однако частота контакта животного с водой может повлиять на эффективность.
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