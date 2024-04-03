Защита от клещей: чем лучше обработать собаку перед прогулкой

Ветеринары рассказали, как защитить собаку от укусов клещей

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Укус клеща может стать причиной смерти вашего питомца в течение всего одного дня.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Предотвращение нападений этих опасных насекомых на животных является обязательным условием заботы о вашем питомце. Однако не всем известно, какое средство будет наиболее эффективным: специальный ошейник, аэрозоли, капли или что-то еще.

Из-за этого владельцы питомцев часто бывают в замешательстве перед полками с товарами для животных.

Ошейник: это приспособление начинает проявлять свою эффективность только спустя несколько дней после начала использования и может быть не так эффективно для собак с густой длинной шерстью.

Существует вероятность, что клещ может не погибнуть сразу и успеть укусить вашу собаку.

Спреи: эти напоминающие средства от комаров и мошек для людей действуют мгновенно, однако их эффект недолговечен: питомца приходится обрабатывать не реже одного раза в неделю.

Кроме того, если ваш питомец купается в водоеме или в ванне с мылом, средство смывается.

Капли: действующее вещество распределяется по коже собаки и проявляется через один-два дня, в течение которых лучше не выгуливать питомца.

Срок действия составляет около четырех недель, однако частота контакта животного с водой может повлиять на эффективность.