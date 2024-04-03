Пусть мама услышит: в России появится нейросеть для поиска пропавших домашних животных

В России планируется использование нейросети, которая станет полезным инструментом для владельцев домашних животных. Загруженные фотографии потерянных питомцев помогут хозяевам в поисках, сокращая время на их нахождение.
Согласно информации, разработкой соответствующего программного обеспечения занимается компания, ответственная за создание системы распознавания лиц. Эта функция также будет полезна в поиске пропавших домашних животных: достаточно загрузить фото животного в специальное приложение, и искусственный интеллект сравнит его с доступными изображениями, выдавая соответствующие результаты.
Первая версия системы распознавания домашних животных, включающая кошек и собак, уже выпущена компанией, которая готовится к ее тестированию в различных регионах России.
Представители компании отметили, что для удобства пользователей планируется создание бесплатного Telegram-бота, а также разработка веб-сайта и мобильного приложения. Хотя компания рассматривает возможность использования городских камер для поиска домашних питомцев, это пока не входит в планы разработчиков.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.