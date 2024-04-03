Пусть мама услышит: в России появится нейросеть для поиска пропавших домашних животных

Российские учёные создают нейросеть для поиска пропавших домашних животных

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В России планируется использование нейросети, которая станет полезным инструментом для владельцев домашних животных. Загруженные фотографии потерянных питомцев помогут хозяевам в поисках, сокращая время на их нахождение.

Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации, разработкой соответствующего программного обеспечения занимается компания, ответственная за создание системы распознавания лиц. Эта функция также будет полезна в поиске пропавших домашних животных: достаточно загрузить фото животного в специальное приложение, и искусственный интеллект сравнит его с доступными изображениями, выдавая соответствующие результаты.

Первая версия системы распознавания домашних животных, включающая кошек и собак, уже выпущена компанией, которая готовится к ее тестированию в различных регионах России.

Представители компании отметили, что для удобства пользователей планируется создание бесплатного Telegram-бота, а также разработка веб-сайта и мобильного приложения. Хотя компания рассматривает возможность использования городских камер для поиска домашних питомцев, это пока не входит в планы разработчиков.