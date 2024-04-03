Признак ненависти: зачем кошки топчутся лапами на одном месте

Эксперты ответили, зачем кошки топчут лапами

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки применяют психологический трюк, усвоенный ими еще в раннем детстве.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одна из наиболее милых сцен: питомец забирается на диван или кровать и начинает мять плед или покрывало лапами.

Этот жест характерен для всех кошек без исключения, ведь это их природный инстинкт. Это не проявление привязанности или желание привлечь внимание.

Все гораздо проще, но не менее интересно. Этот инстинкт у кошек формируется еще в раннем возрасте, когда они кормятся молоком матери. Они мнут живот кошки лапами, чтобы стимулировать выделение молока.

Со временем этот инстинкт не пропадает. Он укореняется глубоко в мозге и сопровождает кошку на протяжении всей ее жизни. И этот инстинкт не лишен смысла. Телесная память помогает кошкам подготовиться ко сну.

Они помнят, что этот жест ассоциируется с безопасностью и комфортом. Поэтому им легче расслабиться, успокоить нервную систему после игр или стресса, и заснуть.