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Стоит ли уходить в запой: психологи дали советы, как правильно пережить смерть питомца

Россиянам дали советы, как правильно пережить смерть питомца

1:09
Зоосфера

Когда домашний любимец покидает нас, хоть его пребывание с нами и было недолгим, часто мы начинаем воспринимать его как члена своей семьи.

Россиянам дали советы, как правильно пережить смерть питомца
Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как справиться с этой утратой? Психологи предлагают несколько советов.

  • Не стирайте его из своей памяти: если ваш питомец провел с вами долгую и счастливую жизнь, не спешите стереть воспоминания о нем. Плач и грусть от потери — это нормально; просто дайте себе время. Не торопитесь заводить нового друга. Если вы думаете, что новый питомец сразу же сможет заменить ушедшего и избавить вас от страданий, это ошибочное мнение. Помните, что новое животное имеет свой характер, и сравнение его с предыдущим только усугубит ваше горе.
  • Не вините себя: многие люди начинают винить себя, думая, что могли бы продлить жизнь питомца, если бы действовали иначе. Однако этот путь приводит только к большему страданию. Помните, что если конец был неизбежен, ваши действия не могли этому помешать.
  • Поделитесь своим горем с близкими или друзьями: обменяться чувствами помогает не только вам, но и тем, кто также переживает утрату питомца.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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