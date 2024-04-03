Стоит ли уходить в запой: психологи дали советы, как правильно пережить смерть питомца

Россиянам дали советы, как правильно пережить смерть питомца

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда домашний любимец покидает нас, хоть его пребывание с нами и было недолгим, часто мы начинаем воспринимать его как члена своей семьи.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как справиться с этой утратой? Психологи предлагают несколько советов.

Не стирайте его из своей памяти: если ваш питомец провел с вами долгую и счастливую жизнь, не спешите стереть воспоминания о нем. Плач и грусть от потери — это нормально; просто дайте себе время. Не торопитесь заводить нового друга. Если вы думаете, что новый питомец сразу же сможет заменить ушедшего и избавить вас от страданий, это ошибочное мнение. Помните, что новое животное имеет свой характер, и сравнение его с предыдущим только усугубит ваше горе.

если ваш питомец провел с вами долгую и счастливую жизнь, не спешите стереть воспоминания о нем. Плач и грусть от потери — это нормально; просто дайте себе время. Не торопитесь заводить нового друга. Если вы думаете, что новый питомец сразу же сможет заменить ушедшего и избавить вас от страданий, это ошибочное мнение. Помните, что новое животное имеет свой характер, и сравнение его с предыдущим только усугубит ваше горе. Не вините себя: многие люди начинают винить себя, думая, что могли бы продлить жизнь питомца, если бы действовали иначе. Однако этот путь приводит только к большему страданию. Помните, что если конец был неизбежен, ваши действия не могли этому помешать.

многие люди начинают винить себя, думая, что могли бы продлить жизнь питомца, если бы действовали иначе. Однако этот путь приводит только к большему страданию. Помните, что если конец был неизбежен, ваши действия не могли этому помешать. Поделитесь своим горем с близкими или друзьями: обменяться чувствами помогает не только вам, но и тем, кто также переживает утрату питомца.