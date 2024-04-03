Теперь официально: в России запретили самовыгул домашних котов и собак

В России запретили самовыгул домашних котов и собак

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Государственная дума приняла законопроект, направленный на регулирование обращения с безнадзорными животными, что предполагает запрет на свободное выгуливание домашних питомцев, по информации от пресс-службы Госдумы.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Изменения, внесенные в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", устанавливают стандарты содержания домашних животных.

В соответствии с новым законопроектом, запрещается допускать домашних животных на свободу передвижения, за исключением зон, утвержденных местными органами власти для этой цели.

Этот законопроект предоставляет региональным властям право принимать собственные нормативные акты, регулирующие порядок обращения с безнадзорными животными.

Законопроект был принят во втором и третьем чтении Государственной думой. Целью документа является ужесточение правил обращения с безнадзорными животными и предотвращение их свободного передвижения.

Одним из ключевых моментов законопроекта является требование соответствия действий регионов законодательству в области обращения с животными.