Теперь официально: в России запретили самовыгул домашних котов и собак

Государственная дума приняла законопроект, направленный на регулирование обращения с безнадзорными животными, что предполагает запрет на свободное выгуливание домашних питомцев, по информации от пресс-службы Госдумы.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.