Теперь официально: в России запретили самовыгул домашних котов и собак

Государственная дума приняла законопроект, направленный на регулирование обращения с безнадзорными животными, что предполагает запрет на свободное выгуливание домашних питомцев, по информации от пресс-службы Госдумы.
Изменения, внесенные в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", устанавливают стандарты содержания домашних животных.
В соответствии с новым законопроектом, запрещается допускать домашних животных на свободу передвижения, за исключением зон, утвержденных местными органами власти для этой цели.
Этот законопроект предоставляет региональным властям право принимать собственные нормативные акты, регулирующие порядок обращения с безнадзорными животными.
Законопроект был принят во втором и третьем чтении Государственной думой. Целью документа является ужесточение правил обращения с безнадзорными животными и предотвращение их свободного передвижения.
Одним из ключевых моментов законопроекта является требование соответствия действий регионов законодательству в области обращения с животными.
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