Высасывают витамины и ликвидируют запах: почему собака лижет ноги хозяина

Кинологи ответили, почему собака лижет ноги хозяина

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, наша привязанная компания в доме, часто проявляют свою любовь к нам различными способами, включая вылизывание наших ног. Однако излишне частое и навязчивое такое поведение может иметь причины не только в чувстве привязанности.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из возможных причин может быть дефицит внимания. Собака может пытаться привлечь наше внимание, вылизывая наши ноги, но обычно достаточно просто уделить ей немного внимания или поиграть, чтобы она перестала.

Еще одной причиной может быть запах. Запах наших ног может как нравиться, так и не нравиться нашему питомцу. Если он ему не нравится, вылизывание может быть способом избавления от этого неприятного запаха.

Также собака может обратить наше внимание на порезы или раны на наших ногах, так как она всегда готова заботиться о нас. Она может пытаться "вылечить" нас таким же способом, как она заботится о себе.

Другие возможные причины включают нехватку витаминов или проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вылизывание ног может быть способом собаки попытаться удовлетворить свои потребности в витаминах или микроэлементах, а также уменьшить дискомфорт, связанный с заболеванием.