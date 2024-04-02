Всю жизнь похожи на котят: топ-3 самых маленьких пород кошек

Три миниатюрных породы кошек

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сегодня всё большую популярность набирают миниатюрные питомцы. Если раньше такая популярность была характерна больше для мини-собачек, то сегодня и среди кошек можно найти породы, размеры которых отличаются от стандартных.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обычная кошка среднего размера имеет массу тела около 6 кг, в то время как существуют и гиганты, которые достигают 15 и даже 20 кг. Но сегодня мы поговорим о самых невероятно маленьких кошках — их вес не превышает 3 килограмма.

Одной из таких пород является кинкалоу. Эти забавные создания с короткими лапками и смешными завернутыми ушками результат скрещивания манчкинов и американских керлов. Их необычная внешность и дружелюбный характер сразу нашли отклик среди поклонников кошек. Хотя количество представителей этой породы пока невелико, но они запоминаются с первого взгляда. Удивительно, что у них ушки изначально прямые при рождении, но уже через две недели они загибаются на 90-180 градусов, а к пяти месяцам принимают окончательную форму.

Еще одной удивительной породой являются минскины — лысые кошки с удивительной велюровой кожей, напоминающей сфинксов. Выведенные в Соединенных Штатах путем скрещивания канадских сфинксов и манчкинов с деревой-рексом и бурмой, они представляют из себя кошек со стройным телом, большими ушами, короткой мордочкой и широко расположенными глазами. Шерсть у них короткая, кожа велюровая, живот полностью голый. Вес минскинов редко превышает 2,7 кг, а рост в холке — 19 см.

Скиф Тай Дон — самая миниатюрная порода кошек, взрослые представители которой имеют вес от 900 г до 2,5 кг. После представления на Всемирной выставке, эти маленькие создания завоевали популярность в Америке.