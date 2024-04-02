Русская красота: породы кошек, выведенных в России

Первой в списке русских кошачьих пород стоит сибирская кошка. Эксперты утверждают, что эта порода осталась неизменной благодаря длительному естественному отбору в суровых сибирских условиях. Сибиряки выделяются толстым двойным слоем шерсти и крупным размером до 10 кг, а также развитым охотничьим инстинктом.
Второе место занимает русская голубая кошка, одна из старейших пород, выведенных в России еще при Екатерине II. Эти кошки восхищают голубовато-серебристой шерстью и яркими зелеными глазами, а также преданностью хозяину.
Курильский бобтейл, признанный породой в 1991 году, имеет хвост в виде помпона, заимствованный у японских предков. Преданные членам семьи, курильцы проявляют иногда свою независимость, что требует терпения и понимания со стороны хозяина.
Последней в списке идет невская маскарадная кошка с элегантным внешним видом и голубыми глазами, ставшая настоящим произведением русской селекции. "Невки" отличаются высоким интеллектом, покладистым поведением и прекрасным здоровьем, что делает их одними из самых желанных кошачьих пород в мире.
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