Сделать монстра своими руками: к чему приведут ошибки в самостоятельной дрессировке собаки

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Кинологи рассказали, к чему приведут ошибки в дрессировки собаки

1:37
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак желают научить своего питомца нескольким трюкам, которые не только развлекут животное, но и укрепят его здоровье. Однако в процессе обучения есть свои тонкости, пренебрежение которыми может привести к нежелательным последствиям.

Кинологи рассказали, к чему приведут ошибки в дрессировки собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Не все сразу

Многие предпочитают избегать поговорки типа "Вода камень точит". Стремление получить все сразу может привести к изнеможению и потере мотивации. Попытка научить собаку всему за несколько дней несбыточна. Профессиональные дрессировщики инвестируют месяцы и годы, поэтому обычным владельцам стоит понять, что животному требуется время.

Избегайте агрессивных методов

Иногда владельцы стремятся внушить питомцам правильное поведение, отучив их от нежелательных привычек. Это также требует времени и терпения. Также следует избегать применения неприятных раздражителей, которые могут вызывать у собаки страх, беспокойство или боль. Такие методы только ухудшают ситуацию и могут сделать собаку агрессивнее.

Не стремитесь к совершенству во всем

Если ваша собака не готовится к соревнованиям, не стоит зацикливаться на каждой мелочи. Не имеет смысла доводить трюк до идеального состояния, изматывая животное.

Уделяйте внимание другим потребностям

Часто владельцы сосредотачиваются на одном аспекте обучения, забывая о других потребностях своей собаки. Однако стоит помнить, что также важно удовлетворять физические, психологические и эмоциональные потребности питомца.

Обеспечение всестороннего развития вашей собаки так же важно, как правильное питание.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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