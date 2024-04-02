Отличные пловцы: породы кошек, которые любят купаться

Породы кошек, которые не боятся воды

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые кошки отличаются не только своим характером, но и стремлением окунуться в воду без страха и опасения. Существуют породы кошек, которые не просто не боятся купаться, а наоборот, с радостью принимают ванные процедуры.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одной из таких пород является Курильский бобтейл. Этот пушистый красавец с необычным кроличьим хвостиком обладает отвагой и любовью к воде благодаря своим предкам — сибирской кошке и японскому бобтейлу. Курильцы известны своим умением ловить рыбу и преданностью своему хозяину.

Еще одной породой, которая отличается любовью к водным процедурам, является норвежская лесная кошка. Независимый и любопытный кот часто купается в бассейнах и реках.

Для турецкого вана вода становится настоящим райским местом. Эта порода кошек является настоящими пловцами, которые с радостью ныряют в водоемы и плавают с хозяевами.

Сибирская кошка также заслуживает внимания. Она обладает густым непромокаемым мехом и способностью плавать, напоминая своими движениями выдру.

И конечно, турецкая ангора, преданная и отважная, не стоит в стороне — эта кошка с удовольствием окунется в воду вместе со своим хозяином, подарив удивительное и впечатляющее зрелище.