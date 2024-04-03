Кот стал похож на буханку хлеба: что говорит причудливая поза, в которой любит лежать питомец

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Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов

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Зоосфера » Кошки

Кошки могут вызывать нежные чувства, когда принимают различные позы, включая форму буханки хлеба или мясного рулета.

Эксперты рассказали о необычной позе для сна у котов
Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

В этом положении кошка закругляет себя в прямоугольную форму, сжимает лапы к туловищу, а хвост обвивает вокруг себя.

Поза буханки может указывать на комфорт и истинное счастье кошки.

Иногда кошки занимают позу буханки, чтобы согреться, особенно в холодное время года.

Поза буханки также выражает готовность кошки к любым событиям и быстрому реагированию на них. Иногда она может сигнализировать владельцам о болезни или дискомфорте у кошки. Если ваша кошка слишком часто принимает такую позу, это может быть сигналом к посещению ветеринара.

Иногда поза буханки помогает кошке расслабить нижнюю часть спины.

Кошки, сворачиваясь в позу буханки, таким образом пытаются передать человеку информацию о своем самочувствии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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