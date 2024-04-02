Озолотиться без смс и регистрации: названы породы кошек, которые просто магнитят деньги в дом

Эксперты назвали породы кошек, которые привлекают деньги

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В прошлом в некоторых обществах кошкам уделяли особое внимание и уважение. Они были признаны священными существами, особенно в Древнем Египте, где считалось, что кошки обладают божественным статусом. Древние египтяне дарили этим животным украшения и другие подношения.

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Согласно эзотерическим учениям, такое почитание кошек имеет свои основания. По их мнению, определенные породы могут приносить в дом удачу и богатство.

Например, в прошлом считалось, что окрас сиамских кошек обладает сверхъестественными качествами, и их присутствие может способствовать процветанию и финансовому благополучию.

Кошки породы корат славятся своей способностью наполнять дом гармонией и любовью. Их часто дарили молодоженам в знак того, что их союз будет прочным. Кроме того, эти кошки считаются талисманом удачи.

Тайские кошки, напротив, не подходят для всех хозяев. Они требуют сильного и уверенного в себе человека, который может направлять их энергию к достижению успеха.