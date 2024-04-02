Украдет сон и заразит глистами: почему нельзя пускать питомца в свою кровать

Врачи объяснили, почему нельзя пускать питомца в свою кровать

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы позволяют своим домашним питомцам спать на своей постели, но такая практика может негативно сказаться на здоровье человека.

Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

Есть несколько убедительных причин избегать этого:

Аллергии: присутствие шести питомцев может вызвать аллергическую реакцию, что проявляется зудом, чиханием и даже насморком при совместном сне с животными.

присутствие шести питомцев может вызвать аллергическую реакцию, что проявляется зудом, чиханием и даже насморком при совместном сне с животными. Нарушение сна: кошки обладают своим собственным расписанием активности, и часто они активны в ночное время. Разрешив кошке спать в постели вечером, вы рискуете нарушить собственный сон, что может сильно повлиять на качество вашего отдыха.

кошки обладают своим собственным расписанием активности, и часто они активны в ночное время. Разрешив кошке спать в постели вечером, вы рискуете нарушить собственный сон, что может сильно повлиять на качество вашего отдыха. Бактерии и паразиты: домашние животные могут переносить различные паразиты и микроорганизмы, которые могут попасть в вашу постель и нанести вред вашему здоровью. Например, в волосяных покровах собак могут обитать паразиты, которые могут негативно повлиять на здоровье человека, особенно если у него ослаблен иммунитет.