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Кошку вместо крестика: питомец предупреждает вас об опасности и негативе в доме

Эксперты рассказали, как кошки могут предвидеть негативные события

1:09
Зоосфера » Кошки

Ранее люди верили в особый магический потенциал у кошек. Говорили, что домашние питомцы могут ощущать негативную энергию, появляющуюся в доме, и иногда кошки различными способами пытаются предупредить своих владельцев об этом. Поэтому важно уметь распознавать эти признаки.

Эксперты рассказали, как кошки могут предвидеть негативные события
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Длительное фиксирование взгляда на одном месте может быть индикатором присутствия негатива. Также следует обратить внимание, если питомец стал беспокойно обходить определенные участки дома.

Нервное поведение после вашего возвращения домой также может свидетельствовать о присутствии негативной энергии. Если ваша кошка встречает вас агрессивно, возможно, это связано с тем, что вы принесли с собой негатив. В таких случаях желательно сменить одежду и принять душ, чтобы избавиться от этой энергии.

Также кошки могут реагировать негативно на гостей, которые не носят доброжелательного настроения. Если ваш питомец проявляет необычную осторожность или неприязнь к какому-то из ваших гостей, возможно, он ощущает у него негативную энергию.

В таких ситуациях кошка может долго рассматривать гостя и избегать его контакта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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