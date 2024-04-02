Преданные молчуны: породы собак, которые редко лают

Породы собак, которые лают реже остальных

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При выборе собаки каждый человек ориентируется на различные критерии, важные именно для него. Одним из таких параметров часто является склонность питомца к лаю, который может быть не только раздражающим для окружающих, но и вызывать недовольство внутри дома.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако существуют породы собак, предпочитающие не проявлять себя через лай. Рассмотрим некоторых представителей этого "молчаливого" клуба:

1. Афганская борзая. Эти изящные собаки предпочитают вести себя спокойно, не прибегая к постоянному лаю. Они обладают высоким интеллектом, однако требуют терпеливого и настойчивого подхода к обучению из-за своей независимости.

2. Акита-ину. Вместо классического лая эти собаки могут издавать другие звуки, откладывая лай для ситуаций опасности. Известны своей преданностью и независимостью.

3. Басенджи. Главной особенностью этой породы является отсутствие лая, зато они могут издавать другие звуки, например, шипеть и ворчать. Басенджи очень активны, идеально подойдут активным владельцам.

4. Чау-чау. Представители этой породы не склонны к излишнему лаю. Тем не менее, их сложный характер требует особого подхода, поэтому для начинающих владельцев рекомендуется выбрать более простые породы.

5. Колли. Эти собаки лают только по весомым поводам, оставаясь в остальное время достаточно молчаливыми. Колли отлично подходят для семей с детьми благодаря своей дружелюбности и ласковому характеру.