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Преданные молчуны: породы собак, которые редко лают

Породы собак, которые лают реже остальных

1:38
Зоосфера » Собаки

При выборе собаки каждый человек ориентируется на различные критерии, важные именно для него. Одним из таких параметров часто является склонность питомца к лаю, который может быть не только раздражающим для окружающих, но и вызывать недовольство внутри дома.

Породы собак, которые лают реже остальных
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако существуют породы собак, предпочитающие не проявлять себя через лай. Рассмотрим некоторых представителей этого "молчаливого" клуба:

1. Афганская борзая. Эти изящные собаки предпочитают вести себя спокойно, не прибегая к постоянному лаю. Они обладают высоким интеллектом, однако требуют терпеливого и настойчивого подхода к обучению из-за своей независимости.

2. Акита-ину. Вместо классического лая эти собаки могут издавать другие звуки, откладывая лай для ситуаций опасности. Известны своей преданностью и независимостью.

3. Басенджи. Главной особенностью этой породы является отсутствие лая, зато они могут издавать другие звуки, например, шипеть и ворчать. Басенджи очень активны, идеально подойдут активным владельцам.

4. Чау-чау. Представители этой породы не склонны к излишнему лаю. Тем не менее, их сложный характер требует особого подхода, поэтому для начинающих владельцев рекомендуется выбрать более простые породы.

5. Колли. Эти собаки лают только по весомым поводам, оставаясь в остальное время достаточно молчаливыми. Колли отлично подходят для семей с детьми благодаря своей дружелюбности и ласковому характеру.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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