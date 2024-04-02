5 пород собак, которые почти не пахнут

Каждая собака имеет свой традиционный запах, который источает кожный жир через сальные железы. Одним из важных факторов, влияющих на это, являются особенности породы собак.
— Басенджи: кроме своего неуемного энергетического запаса, эти собаки являются истинными чистюлями, самостоятельно ухаживающими за шерстью и не требующими купания.
— Болонки (бишон-фризе, гаванез, мальтезе): благодаря отсутствию подшерстка у них нет запаха, но требуется ежедневное расчесывание и специальные средства для ухода.
— Чихуа-хуа: непритязательны в уходе, короткошерстная порода не требует регулярного расчесывания.
— Такса: почти не пахнут, но требуют особого ухода в зависимости от типа шерсти.
— Доберман: с виду грозные, но в действительности нежные и чуткие, их короткая и плотная шерсть практически не имеет запаха при хорошем уходе.
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