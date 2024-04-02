5 пород собак, которые почти не пахнут

Почему собаки пахнут?

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждая собака имеет свой традиционный запах, который источает кожный жир через сальные железы. Одним из важных факторов, влияющих на это, являются особенности породы собак.

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— Басенджи: кроме своего неуемного энергетического запаса, эти собаки являются истинными чистюлями, самостоятельно ухаживающими за шерстью и не требующими купания.

— Болонки (бишон-фризе, гаванез, мальтезе): благодаря отсутствию подшерстка у них нет запаха, но требуется ежедневное расчесывание и специальные средства для ухода.

— Чихуа-хуа: непритязательны в уходе, короткошерстная порода не требует регулярного расчесывания.

— Такса: почти не пахнут, но требуют особого ухода в зависимости от типа шерсти.

— Доберман: с виду грозные, но в действительности нежные и чуткие, их короткая и плотная шерсть практически не имеет запаха при хорошем уходе.