Аллергики, внимание: существуют ли гипоаллергенные породы собак или это огромный миф

Ученые ответили, существуют ли гипоаллергенные породы собак

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди сталкиваются с проблемой аллергии, которая мешает им держать домашних животных.

Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Тем не менее, есть информация о существовании пород собак, которые могут быть более дружелюбными к аллергикам.

Давайте разберемся, что из этого правда, а что — миф.

Причины аллергии заключаются в том, что наша иммунная система, в отсутствие реальной угрозы, начинает реагировать на безвредные вещества, которые называются аллергенами.

Это может проявляться в виде зуда, кашля, слезотечения и других симптомов аллергической реакции, которые, в крайних случаях, могут вызвать анафилактический шок. Аллергия на домашних животных является одной из самых распространенных форм аллергии.

Гипоаллергенные породы собак — это миф! Факт в том, что аллергическую реакцию могут вызывать не только шерсть, но и другие выделения животных. То есть, даже если собака не линяет, ее слюна или кожные чешуйки могут стать причиной аллергии.

Или, возможно, это не так? Если обратиться к аллергологу и выяснить точную причину аллергии, то можно решиться на содержание собаки. Это очень индивидуально, и для каждого человека подходит своя гипоаллергенная порода.

Для этого нужно провести как можно больше времени рядом с животным, желательно провести несколько встреч, так как аллергическая реакция чаще всего проявляется после повторного контакта с аллергеном.