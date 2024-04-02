Погубите кошку: эти 2 популярных средства для уборки станут ядом для питомца

При уборке дома часто используют различные моющие средства, но не все из них безопасны для домашних животных, особенно для кошек. Например, многие хозяйки прибегают к использованию хлорки или эфирных масел, не подозревая о возможных опасностях для своих питомцев.
Эфирные масла могут вызвать серьезное отравление у кошек даже при простом вдыхании паров. Кроме того, контакт с кожей или случайное проглатывание масел может привести к рвоте, отекам и судорогам. Если замечены подобные симптомы, важно обратиться к ветеринару.
Особую опасность представляют масла чайного дерева, цитрусовых, лаванды и мяты, которые токсичны для кошек.
Хлорка, хоть и привлекает кошек своим запахом, является серьезной угрозой для их здоровья. Вдыхание ее паров может вызвать проблемы с дыханием, а даже небольшое попадание в желудок может привести к отравлению.
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