Погубите кошку: эти 2 популярных средства для уборки станут ядом для питомца

Ветеринары рассказали об опасных для кошки средств для уборки

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При уборке дома часто используют различные моющие средства, но не все из них безопасны для домашних животных, особенно для кошек. Например, многие хозяйки прибегают к использованию хлорки или эфирных масел, не подозревая о возможных опасностях для своих питомцев.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эфирные масла могут вызвать серьезное отравление у кошек даже при простом вдыхании паров. Кроме того, контакт с кожей или случайное проглатывание масел может привести к рвоте, отекам и судорогам. Если замечены подобные симптомы, важно обратиться к ветеринару.

Особую опасность представляют масла чайного дерева, цитрусовых, лаванды и мяты, которые токсичны для кошек.

Хлорка, хоть и привлекает кошек своим запахом, является серьезной угрозой для их здоровья. Вдыхание ее паров может вызвать проблемы с дыханием, а даже небольшое попадание в желудок может привести к отравлению.