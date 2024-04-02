Это самые вредные породы кошек, которые станут для вас головной болью

Эксперты назвали самые сложные породы кошек

Он очень тяжело поддается воспитанию. Причем такие пушистики весьма обидчивые и злопамятные. Поэтому если им что-то не понравится, то они вполне могут отомстить.

Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сиамская кошка

Это как раз тот случай, когда внешность может быть обманчива. Порой от этого красивого пушистика с голубыми глазами не ждешь подвоха. А зря. Кошки этой породы неуступчивые и достаточно капризные.

Они очень свободолюбивы, поэтому не терпят какие-либо ограничения. Причем они крайне тяжело уживаются с другими животными и маленькими детьми.

Сингапурская кошка

Кошки этих пород очень нетерпеливы. Причем если им что-то нужно, то они всеми способами этого добьются. Отличительной чертой их характера является настойчивость и даже упрямство.

Манул

Эти кошки ценят свою независимость. При этом они достаточно скрытные и неохотно идут на контакт.

Также в некоторых случаях эти питомцы и вовсе могут проявлять агрессию по отношению к хозяину и другим членам семьи.

Гавана браун

Питомцы этой породы достаточно активные, им сложно долго сидеть на одном месте. Энергия у них буквально бьет через край. Поэтому порой они требуют к себе немало внимания. Но не получив его, вполне могут затаить обиду и отомстить.