Это самые вредные породы кошек, которые станут для вас головной болью

Он очень тяжело поддается воспитанию. Причем такие пушистики весьма обидчивые и злопамятные. Поэтому если им что-то не понравится, то они вполне могут отомстить.
Сиамская кошка
Это как раз тот случай, когда внешность может быть обманчива. Порой от этого красивого пушистика с голубыми глазами не ждешь подвоха. А зря. Кошки этой породы неуступчивые и достаточно капризные.
Они очень свободолюбивы, поэтому не терпят какие-либо ограничения. Причем они крайне тяжело уживаются с другими животными и маленькими детьми.
Сингапурская кошка
Кошки этих пород очень нетерпеливы. Причем если им что-то нужно, то они всеми способами этого добьются. Отличительной чертой их характера является настойчивость и даже упрямство.
Манул
Эти кошки ценят свою независимость. При этом они достаточно скрытные и неохотно идут на контакт.
Также в некоторых случаях эти питомцы и вовсе могут проявлять агрессию по отношению к хозяину и другим членам семьи.
Гавана браун
Питомцы этой породы достаточно активные, им сложно долго сидеть на одном месте. Энергия у них буквально бьет через край. Поэтому порой они требуют к себе немало внимания. Но не получив его, вполне могут затаить обиду и отомстить.
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