О них мечтали все: эти породы кошек даже не подумают портить вам обои

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Эксперты назвали породы кошек, которые не трогают мебель

1:14
Зоосфера » Кошки

Некоторые кошки превращают все, что попадается на их пути, в когтеточку.

Эксперты назвали породы кошек, которые не трогают мебель
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ковры, мебель, обои и прочие предметы в квартире могут страдать от такого поведения.

Однако существуют породы кошек, которые не представляют подобных проблем.

Персидская кошка

Эта порода требует особого внимания. Необходим регулярный уход за их шерстью.

Тем не менее, эти кошки предпочитают спокойную обстановку и обычно не проявляют непредсказуемого поведения, такого как порча мебели.

Гималайская кошка

Характер у этих кошек мягкий, но они очень активны.

Они могут играть и бегать часами, но понимают границы и не склонны к порче мебели или обоев просто ради развлечения.

Рэгдолл

Эти кошки очень ласковые и добродушные, предпочитая проводить время в компании хозяина.

Они не слишком активны и не склонны к разрушительному поведению, поэтому не будут портить мебель или домашние вещи.

Бирманская кошка

Характер у них нежный, они общительны и игривы.

Эти кошки умные и хорошо понимают, что допустимо, а что нет, поэтому не будут вытворять шалости просто для привлечения внимания.

Они терпеливо ждут, пока у хозяина появится время для них.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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