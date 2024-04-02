Питомцы останутся совсем без еды: новая схема обмана любящих хозяев застала врасплох

Эксперты рассказали о способах обмана при покупке корма для питомца

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперты из "Лаборатории Касперского" раскрыли схему, которую мошенники в России используют для обмана владельцев домашних животных с целью заработка.

Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основная цель аферистов — это люди, желающие приобрести импортные лекарства для своих питомцев, особенно в контексте информации о сокращении поставок ветеринарных препаратов в страну из-за санкций.

Мошенники действуют через ряд телеграм-каналов, предлагая гражданам покупать якобы импортные лекарства у перекупщиков. В перечне таких препаратов можно найти средства от блох и клещей, а также препараты для борьбы с воспалительными процессами, зудом и аллергиями у животных.

Люди, заинтересованные в покупке лекарств, связываются с мошенниками в личных сообщениях и переводят деньги. Однако после этого им сообщают, что препарат закончился, и предлагают вернуть средства на карту.

Жертвам предоставляют ссылку, по которой необходимо ввести банковские данные и код из SMS. Но вместо возврата денег, мошенники получают доступ к банковской информации и обнуляют карту, лишая жертву всех средств.