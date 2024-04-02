Как убить своего питомца: не потакайте этим привычкам, если не хотите навредить кошке

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Ветеринары назвали привычки, которые вредят вашей кошке

1:20
Зоосфера » Кошки

Известно, что кошки обладают удивительными манипулятивными способностями.

Ветеринары назвали привычки, которые вредят вашей кошке
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако следует быть бдительным и не удовлетворять все их капризы.

Некоторые привычки пушистиков могут не только доставить неудобства своим владельцам, но и представлять опасность для самих животных.

Примером такой нежелательной привычки может служить поедание цветов. И хотя иногда домашние питомцы принимаются за траву в поисках витаминов, это может быть опасно. Растения в доме могут содержать ядовитые вещества, представляющие угрозу для здоровья кошки. Поэтому расстройство желудка — это далеко не самый серьезный исход подобных случаев.

Другим примером является игра с целлофановыми пакетами. Многие кошки принимают пакеты за противника, который нужно победить. Однако эти игры могут оказаться негативными для психического здоровья животного, а грызение целлофана может привести к серьезным проблемам, включая заворот кишок.

Также важно следить за тем, где кошка предпочитает спать. Необходимо предотвращать ее проникновение на кровать или стол, чтобы избежать потенциальных опасностей как для самого питомца, так и для его хозяев. Кроме того, следует избегать ситуаций, когда кошка ложится спать на батареи. Перегревание внутренних органов может привести к серьезным заболеваниям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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