Как разговаривать с собакой: что о питомце говорит положение его хвоста

Кинологи рассказали, как понять настроение собаки по ее хвосту

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Животные, подобно людям, испытывают эмоции и могут находиться в различных расположениях духа.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Иногда домашние питомцы могут быть радостными, грустными или даже раздраженными.

При этом состояние хвоста собаки может дать представление о её настроении.

Опущенный вниз

Это позиция хвоста, которая указывает на подчиненность животного. Питомец может опустить хвост из-за чувства вины или же в случае испуга.

Горизонтальное положение

Такое положение хвоста свидетельствует о расслабленном состоянии.

Это означает, что собака находится в спокойном состоянии. Кроме того, она может быть сосредоточена на чем-то.

Поднят вверх

Это указывает на то, что собака находится в состоянии боевой готовности. Эта позиция хвоста не всегда является признаком дружелюбия. В таком случае животное может быть настроено на агрессивное поведение.

Согнутый в крючок

В этом случае стоит учитывать определенные особенности. У некоторых пород хвост всегда имеет такое положение.

Поэтому состояние хвоста может не отражать настроение животного.

Однако для других пород это может быть признаком возбуждения или беспокойства. Это может быть вызвано как положительными, так и отрицательными эмоциями.

Важно обратить внимание на поведение питомца и другие сигналы тела в таких ситуациях.