Про них можно спокойно забывать: самые неприхотливые питомцы, которые не требуют ухода

Эксперты назвали самых неприхотливых питомцев

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда люди хотят завести себе домашнего питомца, но страшит мысль о необходимости ухаживать за ними.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако решение этой проблемы проще, чем кажется.

Ведь существуют неприхотливые животные, уход за которыми не требует много усилий и времени.

Кролики

Уход за кроликами не занимает столько времени, как, например, у собак. Достаточно проводить уборку в их клетке хотя бы раз в неделю.

Единственное, что требуется следить, это чтобы корм и вода у кролика не застаивались. Также рекомендуется время от времени выпускать его из клетки.

Хомяки

Эти питомцы не требовательны в уходе. Клетку нужно чистить не чаще, чем два раза в неделю.

Также можно добавить разнообразные игрушки и колеса, чтобы хомяк мог развлекаться.

Однако необходимо следить за правильным питанием питомца. Важно, чтобы в его кормушке всегда было достаточно еды.

Попугаи

Для птиц важно иметь правильно оборудованную клетку. Обязательно должны быть кормушка и поилка. По желанию можно добавить ванночку для купания.

Часто дно клетки используется как туалет. Поэтому можно насыпать немного песка и периодически его менять. Или использовать бумагу на дно клетки.

Попугаев лучше кормить специальным кормом. Однако важно помнить, что им не следует давать кипяченую или водопроводную воду.