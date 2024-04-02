Медведи больше не уходят в спячку: неожиданная находка настигла Башкирию

В Башкирии заметили медведя, который вышел из спячки раньше времени

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Медведя, пробудившегося от зимней спячки, заметили на берегу реки в Башкирии, как сообщает Министерство природопользования и экологии республики.

Фото: nps.gov by Unknown author is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Первый медведь, проснувшийся в национальном парке "Башкирия", был замечен местным жителем на берегу реки Белой в Бурзянском районе, где он блуждал у водной гряды. По предположениям, медведь мог покинуть свою берлогу из-за влажности, так как его сон могли нарушить капли дождя, проникшие внутрь, сообщает mkset.ru.

Также стоит отметить, что в последние несколько недель диких животных неоднократно видели в Уфе.