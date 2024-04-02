Медведи больше не уходят в спячку: неожиданная находка настигла Башкирию

Медведя, пробудившегося от зимней спячки, заметили на берегу реки в Башкирии, как сообщает Министерство природопользования и экологии республики.
Первый медведь, проснувшийся в национальном парке "Башкирия", был замечен местным жителем на берегу реки Белой в Бурзянском районе, где он блуждал у водной гряды. По предположениям, медведь мог покинуть свою берлогу из-за влажности, так как его сон могли нарушить капли дождя, проникшие внутрь, сообщает mkset.ru.
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