Собака неожиданно начала гадить в квартире: причины гораздо серьезнее, чем вы думаете

Кинологи рассказали, почему собака может резко начать ходить в туалет в квартире

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Довольно естественно, что маленькие щенки могут иногда делать свои дела в доме, пока они еще не научились ходить на улицу.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Однако, следует беспокоиться, если взрослый питомец внезапно начал проявлять такое поведение, которого раньше не было.

Причин, по которым собака начинает гадить в квартире, может быть несколько.

Болезнь

Пес может начать метить внутри из-за различных заболеваний. В частности, это могут быть проблемы с мочеполовой системой. Поэтому в таком случае следует сначала показать питомца ветеринару.

Неправильный график прогулок

Если проблемы со здоровьем исключены, стоит пересмотреть расписание выгула.

Если график составлен неправильно, собака может делать свои дела в доме. Также важно следить за продолжительностью прогулок. Они должны быть от 20 до 60 минут.

Помимо этого, важно следить за питанием питомца.

Нерегулярное питание может нарушить работу желудочно-кишечного тракта собаки, и она может перестать ходить в туалет в установленное время.

Попытка привлечь внимание

Животные могут пытаться привлечь внимание хозяев таким образом.

Ревность также может стать причиной такого поведения, особенно если в доме появился еще один питомец.