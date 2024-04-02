Собака неожиданно начала гадить в квартире: причины гораздо серьезнее, чем вы думаете

Довольно естественно, что маленькие щенки могут иногда делать свои дела в доме, пока они еще не научились ходить на улицу.
Однако, следует беспокоиться, если взрослый питомец внезапно начал проявлять такое поведение, которого раньше не было.
Причин, по которым собака начинает гадить в квартире, может быть несколько.
Пес может начать метить внутри из-за различных заболеваний. В частности, это могут быть проблемы с мочеполовой системой. Поэтому в таком случае следует сначала показать питомца ветеринару.
Если проблемы со здоровьем исключены, стоит пересмотреть расписание выгула.
Если график составлен неправильно, собака может делать свои дела в доме. Также важно следить за продолжительностью прогулок. Они должны быть от 20 до 60 минут.
Помимо этого, важно следить за питанием питомца.
Нерегулярное питание может нарушить работу желудочно-кишечного тракта собаки, и она может перестать ходить в туалет в установленное время.
Животные могут пытаться привлечь внимание хозяев таким образом.
Ревность также может стать причиной такого поведения, особенно если в доме появился еще один питомец.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.