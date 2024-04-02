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Защита от порчи и финансовое благополучие: какого цвета завести кошку, чтобы быть защищенным

Эксперты рассказали, на что влияет цвет кошки

2:42
Зоосфера » Кошки

Факт, что кошки могут лечить человека и защищать его от темных сил, — это не пустые слова.

Эксперты рассказали, на что влияет цвет кошки
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Почти все люди любят кошек, ведь эти пушистые создания способны поднять настроение любому. Им посвящают фильмы, книги, их изображают на холстах.

Каждый владелец этого пушистого создания может рассказать, как кошка может избавить человека от дискомфорта. Но, возможно, влияние кошки на человека и его жизнь гораздо глубже.

Рыжая

Если у человека финансовые проблемы, то стоит завести рыжую кошку, ведь рыжий цвет ассоциируется с благополучием, радостью и хорошим настроением.

Желающим преуспеть в творчестве также стоит обратить внимание на рыжую пушистую подругу, ибо она может привнести в их жизнь не только удачу, но и вдохновение. Черная Кошки с черным окрасом способны защищать людей, и не следует верить в различные стереотипы и байки об этом.

Черная

помогает отсечь негативные воздействия от жизни человека, поэтому присутствие черной кошки в доме может быть связано с умиротворением и спокойствием. Эти кошки очень спокойные и быстро привязываются к своему хозяину.

Белая

Желающим кардинально изменить свою жизнь стоит обратить внимание на белого кота.

С приходом этого пушистого друга в жизнь человека приходит гармония, и он, возможно, избавится от своих сомнений, встречая каждый новый день с улыбкой и уверенностью. Кроме того, белые кошки могут помочь справиться с болями, которые часто испытывает человек.

Серая

Этот цвет приносит человеку спокойствие и уравновешенность. Поблизости с серой кошкой человеку захочется заняться медитацией, поставить перед собой цели и стремиться к ним не так стремительно, как обычно.

Люди, предпочитающие мечтать и размышлять, вероятно, найдут общий язык со своим серым питомцем, представляя, как их жизнь станет яркой и насыщенной.

Полосатая

Полосатые кошки ассоциируются с мистикой и тонким миром. Если человек часто видит сны с предсказательным характером, то, возможно, ему стоит завести полосатого кота.

Вероятно, такие люди обладают шестым чувством и способны предвидеть, как нужно поступать в различных ситуациях. Важно прислушиваться к своей интуиции, а не игнорировать ее.

Разноцветная

Кошки с разноцветным окрасом могут привнести в жизнь человека разнообразие энергий, способствуя его богатству, гармонии и радости.

Однако важно, как человек будет ухаживать за своим питомцем: сможет ли он завоевать доверие животного и наладить с ним взаимопонимание?

Главное — любить свою кошку, и тогда жизнь человека обязательно станет ярче.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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