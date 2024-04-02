Эти запахи рано или поздно сведут собаку с ума: вызывают отвращение и раздражение

Известно, что у собак удивительно острый нюх, способный уловить ароматы, которые для человека остаются незаметными. Тем не менее, есть определенные запахи, которые вызывают у собак особое недовольство.
Табак и алкоголь являются одними из таких запахов, которые питомцы не могут терпеть, и которые могут вызвать у них раздражение. Это объясняет их неприязнь к пьяным людям и возможное проявление агрессии в их присутствии.
Перец также входит в список запахов, которые для собак неприемлемы. Аромат капсаицина, содержащегося в перце, является основной причиной их дискомфорта. Если собака столкнется с порошкообразным перцем, она может начать тереть нос лапами и чихать.
Кроме того, собаки не выносят запахи различных специй, включая корицу, имбирь, базилик и кардамон.
Фрукты цитрусовых также не пользуются у собак популярностью из-за яркого и интенсивного аромата и содержащихся в них эфирных масел. К тому же, употребление этих фруктов может вызвать у питомцев аллергическую реакцию.
Однако это знание можно использовать в своих интересах. Например, нанесение раствора из воды и небольшого количества лимонного сока на место, где собака часто оставляет лужи, может помочь предотвратить это поведение.
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